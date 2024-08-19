Зеленский назвал цель ВСУ в Курской области

Зеленский назвал цель ВСУ в Курской области1
- 19.08.2024, 8:27
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И призвал Запад ускорить поставки военной помощи.
Одна из целей операции ВСУ в Курской операции является «создание буферной зоны» на территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Также он призвал союзников Киева ускорить поставки военной помощи. «Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», — отметил украинский президент.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук 15 августа заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» для перемещения людей на территории России, прилегающей к территории Украины.