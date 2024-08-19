Замминистра экономики начал жаловаться на нефть и калий 19.08.2024, 8:30

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И признал проблемы с экспортом.

В интервью «Рэспублiке» первый заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун назвал ситуацию на внешнем контуре «не самой простой».

По его словам, хотя Беларусь в этом году достигла по экспорту рекордного результата за последние 11 лет, есть два фактора, которые оказывают негативное влияние на показатель. Из-за них есть отставание по динамике от прогнозных показателей и складывается отрицательное сальдо.

Один из них – это «серьезный рост стоимости российской нефти».

«С 2024-го завершен «налоговый маневр» в России, и нефть мы импортируем по мировым ценам. Кроме того, спред между стоимостью эталонного сорта Brent и Urals сократился до минимума», - объяснил суть проблемы Андрей Картун.

Второй - цены на калийные удобрения, которые «значительно снизились в 2023—2024 годах по сравнению с 2022-м».

«Сейчас рынок застыл. У ключевых мировых поставщиков проходят переговоры с государствами — основными потребителями этой продукции. Этот непростой процесс происходит почти каждый год, и к нему необходимо относиться спокойно: так устроен калийный рынок», - отметил представитель Минэкономики.

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