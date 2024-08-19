Путин затаился

Путин затаился1
- Леонид Гозман
- 19.08.2024, 8:39
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Правильно говорят – слабость и провал.
Украинцы уже почти две недели удерживают территорию в Курской области – священная русская земля, между прочим. Верховный Главнокомандующий, вождь, наше все и национальный лидер молчит, как рыба об лед. А сейчас даже полетел, но не в Курск – что ему там делать? – а в Баку – геополитикой заниматься.
Над ним, понятное дело, смеются и говорят о его слабости, провале и прочем. Правильно говорят – слабость и провал. Но не стоит расслабляться. Боюсь, он просто затаился перед ударом – то ли новой войной, то ли использованием ядерного оружия. Ну, и новым раундом репрессий – как без этого? Пригожина он тоже убил не сразу.
Леонид Гозман, «Фейсбук»