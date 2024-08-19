В США ученые тестируют лекарство от старости
- 19.08.2024, 8:42
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Препараты уже опробовали на собаках.
Американские исследователи проводят испытания новых препаратов, которые могут замедлить или даже обратить процесс старения организма. Эксперименты с этими средствами уже проводились на собаках, как сообщает телеканал ABC7.
В материале говорится, что генеральный директор компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен совместно с доктором Майклом Ройзеном протестировал инновационное средство, которое направлено на удлинение теломерных колпачков в стволовых клетках человека.
Отмечается, что увеличение теломер позволит организму производить больше стволовых клеток и поддерживать их восстановление, что может привести к «омоложению» пациентов. Эффект нового препарата был продемонстрирован на двух пожилых собаках — немецкой овчарке по имени Зевс, у которой ранее был диагностирован рак, и ньюфаундленде Бенсоне, страдающем от артрита. После начала приема таблеток их состояние здоровья значительно улучшилось.
Ученые надеются, что в будущем это лекарство окажет положительное влияние на здоровье людей. Доклинические исследования, проведенные ранее на клетках человека в лабораторных условиях, показали, что теломеры могут удлиниться на 200%.