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Маск ответил на заявление Кадырова так, как ранее на слова Лукашенко

  • 19.08.2024, 8:53
  • 2,508
Маск ответил на заявление Кадырова так, как ранее на слова Лукашенко

Еще один диктатор решил приврать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с оснащенным пулеметом Cybertruck. Он заявил, что автомобиль якобы подарил Илон Маск, и пообещал отправить машину «в зону СВО»: «Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя!»

Один из пользователей X задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США».

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу?», — написал в ответ Маск.

Напомним, несколькими годами ранее Маск также в сети ответил, что не дарил Лукашенко электрокар, как говорил правитель Беларуси.

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