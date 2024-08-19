Маск ответил на заявление Кадырова так, как ранее на слова Лукашенко 19.08.2024, 8:53

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Еще один диктатор решил приврать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с оснащенным пулеметом Cybertruck. Он заявил, что автомобиль якобы подарил Илон Маск, и пообещал отправить машину «в зону СВО»: «Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя!»

Один из пользователей X задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США».

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу?», — написал в ответ Маск.

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general?



That’s amazing 🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2024

Напомним, несколькими годами ранее Маск также в сети ответил, что не дарил Лукашенко электрокар, как говорил правитель Беларуси.

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

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