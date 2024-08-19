Возможен котел: Украина отрезала 700 российских десантников от снабжения 2 19.08.2024, 9:25

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Уничтожен третий мост в Курской области.

Силы обороны Украины, вероятно, уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в населенном пункте Карыж Курской области, отрезав таким образом российские войска от путей снабжения в Глушковском районе, сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на Z-«военкоров» в понедельник, 19 августа.

Отмечается, что жители Глушковского района Курской области эвакуировались на лодках 18 августа.

Если подрыв последнего моста через Сейм подтвердится, то находящиеся южнее подразделения российской армии окажутся в «котле», а ориентировочная площадь окружения будет составлять почти 700 квадратных километров, пишет «Цензор.нет».

16 августа Силы обороны Украины подорвали самый крупный мост на данном участке фронта — в селе Глушково. На следующий день был взорван мост чуть севернее, в Званном. 18 августа это подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Украинский военный обозреватель Василий Пехньо в эфире Radio NV рассказал, что после подрыва мостов в окружении Сил обороны могут остаться 700−800 российских десантников.

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