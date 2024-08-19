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Стала известна причина ДТП с автобусом Москва — Брест

  • 19.08.2024, 9:39
  • 1,672
Стала известна причина ДТП с автобусом Москва — Брест

Против водителя возбудили уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом Москва — Брест, съехавшим в кювет под Дзержинском в воскресенье, сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего водителя автобуса по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следствие пришло к выводу, что водитель рейсового автобуса Москва — Брест, ехавший утром 18 августа на 313-м километре трассы М-1, уснул за рулем. В результате транспорт съехал в кювет и врезался в дерево.

Отметим, в салоне находились два водителя и 46 пассажиров. Всего пострадали девять человек, трое госпитализированы, в том числе водитель.

Один из пострадавших, госпитализированный в Дзержинскую ЦРБ, находится в отделении анестезиологии и реанимации. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Также известно, что среди госпитализированных двое россиян.

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