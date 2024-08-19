Стала известна причина ДТП с автобусом Москва — Брест
- 19.08.2024, 9:39
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Против водителя возбудили уголовное дело.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом Москва — Брест, съехавшим в кювет под Дзержинском в воскресенье, сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего водителя автобуса по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
Следствие пришло к выводу, что водитель рейсового автобуса Москва — Брест, ехавший утром 18 августа на 313-м километре трассы М-1, уснул за рулем. В результате транспорт съехал в кювет и врезался в дерево.
Отметим, в салоне находились два водителя и 46 пассажиров. Всего пострадали девять человек, трое госпитализированы, в том числе водитель.
Один из пострадавших, госпитализированный в Дзержинскую ЦРБ, находится в отделении анестезиологии и реанимации. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Также известно, что среди госпитализированных двое россиян.