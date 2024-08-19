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Китайские компании отказываются напрямую поставлять товары в Россию

  • 19.08.2024, 9:47
Китайские компании отказываются напрямую поставлять товары в Россию

Товары теперь идут через третьи страны.

Торговля между Россией и Китаем продолжает осложняться из-за санкций: в середине июля китайские поставщики стали требовать вывозить товар в Россию через третьи страны, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

В первую очередь это касается товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, например, электроники, подтвердила представитель «Опоры России» в Китае Илона Горшенева-Долунц. Однако, по ее словам, есть и случаи с товарами, которые не находятся в этом списке.

Поначалу поставщики шли на какие-то уступки, но сейчас ситуация ужесточается — некоторых покупателей ставят перед фактом, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Отгрузить товар через третьи страны просят те поставщики, у которых нет возможности принять платежи от российских компаний через китайские банки, говорит гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич. Для таких поставщиков единственный вариант получить деньги — через другие государства, следовательно, должны быть и документы, что товар отправился туда, пояснила эксперт.

По ее словам, китайские компании начинают опасаться «российского следа», но есть и те, кто хочет работать с российским бизнесом и продолжает отгружать товар, как и раньше. Маршруты доставки товаров через третьи страны пока еще не «обкатаны» и требуется время на их формирование, чтобы не возникало сложностей с транспортировкой, добавила Кизевич.

Бизнес ищет альтернативные пути, но это приводит к дополнительным расходам — фактически добавляется комиссия агентов, говорит Разумовский. По его словам, это приведет к росту конечной стоимости товара и, как следствие, к сокращению объема ввозимой продукции.

В целом основные схемы доставки товаров через третьи страны были разработаны еще в 2022 году, отметил замдиректора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. Он обратил внимание на трехкратный рост импорта из Кыргызстана, а также повышение в 1,5 раза поставок из Казахстана. Также в этом процессе участвуют страны Юго-Восточной Азии, Турция и государства Персидского залива. Кроме того, по словам Кузнецова, нередко используются псевдотранзитные поставки, когда груз реально не попадает в третье государство.

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