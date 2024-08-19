«Операция ВСУ в Курской области может изменить ход войны» 1 19.08.2024, 9:55

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Громкое заявление американского сенатора.

Сенатор США от штата Аризона Марк Келли заявил, что решение Украины противостоять российскому вторжению путем нападения на саму Россию может изменить ход этой войны.

Об этом сообщает Politco.

«130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, что украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход развития этого конфликта», — заявил Келли во время выступления на программе «Лицом к нации».

Отвечая на вопрос, устраивает ли его то, что американское оружие сейчас используется на территории РФ Келли отметил, на данный момент «он не против».

«С момента вторжения, то есть уже более двух лет, мы периодически, как вы знаете, переоцениваем, как мы собираемся вести себя в отношении использования украинцами помощи в сфере безопасности, которую мы им предоставляем. И я думаю, что целесообразно продолжать изучать их потребности», — добавил он.

Сенатор также отметил, что наступление Украины должно научить россиян, что диктатор Владимир Путин не является несравненным защитником, каким он себя выставляет.

«Он всегда пытался охарактеризовать себя как того, кто собирается защитить Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, и сейчас они находятся в определенной опасности», — сказал Келли.

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