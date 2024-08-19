«Водитель был удивлен, что быстро так приехали» 19.08.2024, 10:09

3,984

Как белорусы стоят в очередях на границе.

После выходных вернулась очередь на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» («Тересполь»), следует из данных Госпогранкомитета. Пассажиры автобусов рассказывают в пограничных чатах, что ожидают въезда в Польшу более 30 часов. Те, кто едет на легковушках, «спасаются» ночевками в гостинице или арендной квартире, пишет zerkalo.io.

На минувших выходных очередь из автобусов на границе с Польшей была в районе 24−50 транспортных средств, однако к ночи на понедельник, 19 августа, начала быстро расти. На 8 часов утра там скопилось уже 80 автобусов.

В пограничных чатах пассажиры пишут, что проводили в ожидании более 30 часов (даже с пересадкой — более 20), потратив на пересечение границы целые выходные.

А вот на выезде в Литву, судя по данным Госпогранкомитета, очередей утром 19 августа нет. По рассказам белорусов, на автобусе они тратили на пересечение границы 2−5 часов.

«Водитель был удивлен, что быстро так приехали», — написал один из везучих пассажиров.

Пусто также на границе с Латвией.

Сохраняются и очереди из легковушек на выезд: на литовском направлении — 70 автомобилей (все в «Каменном Логе»), на польском — 450. В последнем случае люди также простаивали в колейке все выходные.

Один путешественник поделился наблюдениями с пункта пропуска «Брест»: «Находясь в зоне ожидания, увидел следующую картину. Многие авто заезжают пустые, а потом к ним набиваются пассажиры. И от этого нужно будет больше уделить времени погранцам, таможенникам на оформление таких машин. Вот очередь медленно и движется. Людям создали проблему перемещения, вот прыткие и решают эту проблему за деньги», — написал он.

На это ответили, что «набившимися пассажирами» могла оказаться семья, которую водитель на время ожидания оставил в отеле.

«Едем с двумя детьми, и очень сильно выручает ночевка в гостинице. У одного ребенка плохое самочувствие, и в лесу не знаю, как бы мы выживали», — подтвердила одна белоруска.

А вот с подсадкой, судя по рассказам, все не так просто:

«Пробовали подсесть — беларусские водители [автобусов] не берут на подсадку, говорят, мест нету. Но по факту их трясут транспортники, проверяют именные билеты пассажиров. На подсадку берут поляки, просят от 50 евро», — написал один человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com