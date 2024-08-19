Опубликовано видео зачистки Курской области от российских военных 1 19.08.2024, 10:21

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Видео боя от первого лица.

В неожиданном наступлении ВСУ в Курской области принимают участие и бойцы Сил специальных операций Украины. Они показали, как уничтожают военных страны-агрессора, пишет obozrevatel.com

На кадрах продемонстрирована одна из операций спецназовцев с момента выхода на нее до выполнения боевого задания.

Видео опубликовано в соцсетях ССО.

Бойцы подчеркнули, что российские военнослужащие пытаются прятаться в промышленных зонах своих сел и городов. Также солдаты путинской армии прячутся на оборудованных позициях и в гражданских домах.

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