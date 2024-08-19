Опубликовано видео зачистки Курской области от российских военных

Опубликовано видео зачистки Курской области от российских военных1
- 19.08.2024, 10:21
- 5,980
Видео боя от первого лица.
В неожиданном наступлении ВСУ в Курской области принимают участие и бойцы Сил специальных операций Украины. Они показали, как уничтожают военных страны-агрессора, пишет obozrevatel.com
На кадрах продемонстрирована одна из операций спецназовцев с момента выхода на нее до выполнения боевого задания.
Видео опубликовано в соцсетях ССО.
Бойцы подчеркнули, что российские военнослужащие пытаются прятаться в промышленных зонах своих сел и городов. Также солдаты путинской армии прячутся на оборудованных позициях и в гражданских домах.