Лукашенко мерещатся войска НАТО

Лукашенко мерещатся войска НАТО9
- 19.08.2024, 10:27
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По его словам, солдаты Альянса «войдут в Украину целыми соединениями».
Лукашенко внезапно заговорил о вводе войск НАТО в Украину.
Об этом белорусский диктатор заявил в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову. Лукашенко не нравится, что Запад продолжает поддерживать Украину.
«Возможность «положить» Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16. Это уже есть», – отметил. Лукашенко.