Лукашенко мерещатся войска НАТО 9 19.08.2024, 10:27

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Фото: AFP

По его словам, солдаты Альянса «войдут в Украину целыми соединениями».

Лукашенко внезапно заговорил о вводе войск НАТО в Украину.

Об этом белорусский диктатор заявил в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову. Лукашенко не нравится, что Запад продолжает поддерживать Украину.

«Возможность «положить» Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16. Это уже есть», – отметил. Лукашенко.

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