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Потери россиян в войне перешагнули очередную психологическую отметку

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  • 19.08.2024, 10:30
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Потери россиян в войне перешагнули очередную психологическую отметку

Инфографика.

В течение боевых действий с 18 по 19 августа ВС РФ потеряли в Украине более 1 100 человек личного состава. Кроме того, россияне лишились более 200 единиц военной техники. Самые существенные потери — артиллерийские системы, БПЛА и автомобили. О деталях российских потерь пишет «Фокус» со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На инфографике, опубликованной украинским командованием, видим, что в течение 908 дней войны РФ потеряла 600 470 россиян (то есть в среднем по 660 в сутки). Кроме того, у врага стало меньше танков — на 8 513 ед., боевых бронемашин — на 16 495 ед., артсистем — на 17 410 ед., автомобилей — на 23 047 ед., БПЛА — на 13 809 ед.

Потери ВС РФ по состоянию на утро 19 августа 2024 года (на 907 сутки войны):

личный состав — «минус» 1 120;

БПЛА — 57 ед;

автомобили — 55 ед;

артиллерийские установки — 48 ед;

специальная техника — 17 ед. (всего — 2 863);

крылатые ракеты — 5 ед. (итого — 2 437);

РСЗО — 4 ед. (итого — 1 165)

средства ПВО — 2 ед. (итого — 925).

На основе данных украинского командования на портале «МинФин» можно увидеть инфографику с тенденциями российских потерь на войне. Инфографика, составленная по месяцам, показывает, что в июне-июле 2024 года ВС РФ лишались вдвое больше личного состава, чем в сентябре 2023 года. На графике с ежедневными потерями видим пик, который приходится на 13 мая — третий день наступления врага на Харьков, когда произошел прорыв в сторону Волчанска и Липцов. С другой стороны, не заметны аналогичные пики после 6 августа, когда начался прорыв ВСУ в Курскую область.

Отметим, 25 мая 2024 года статистика Генштаба ВСУ показала, что враг потерял 500 тысяч человек живой силы в течение 2 лет трех месяцев войны. Это число в несколько раз превышают последствия других войн, которые вела РФ, а ранее — СССР. Например, во время обеих Чеченских войн (суммарно — полтора года) погибли или получили ранения 80 тыс. россиян, а во время войны в Афганистане (10 лет) — 47 тыс. граждан СССР. То есть, потери в Украине превышают предыдущие войны РФ в 6-10 раз. Сравнение данных мая и августа, кроме того, демонстрируют, что только за два месяца произошел рекордный рост потерь — сразу на 100 тысяч.

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