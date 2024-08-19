У страха усы велики 7 Telegram-канал «Родина слонов»

19.08.2024, 10:35

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Белорусы будут встречать ВСУ с цветами и объятиями.

У страха усы велики. Едва ли не главным ньюсмейкером воскресенья стал Александр Лукашенко. В своем сбивчивом выступлении он не только поспешил вперед Путина признать цели СВО достигнутыми, но и призвал стороны как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Как результат, российское информационное сообщество вновь увидело очередной признак скорых переговоров. Однако, на мой взгляд, все гораздо прозаичней.

Посмотрев на то, как Украина бодро зашла в Курскую область группировкой всего в несколько тысяч солдат, Лукашенко смекнул, что не менее бодро ВСУ могут зайти и на территорию Беларуси. Операция ВСУ в Курской области продемонстрировала, что никаких резервов у Путина больше не осталось, а значит в случае наступления ВСУ на Беларусь Путин уже не сможет прийти на помощь своему вассалу.

Лукашенко, в отличие от Путина, не испытывает никаких иллюзий относительно боеспособности своей армии: он знает, что она и существенно слабее российской, и что белорусские солдаты и офицеры не испытывают никакой ненависти к украинцам, не считают их врагами и не имеют желания воевать с ними.

Лукашенко прекрасно осознает и всю неприязнь, которую испытывают к нему белорусы: встречать ВСУ они будут именно так, как Путин ожидал встречу российской армии в Украине в феврале 2022 года – с цветами и объятиями. В результате ВСУ за пару недель смогут пройти всю Беларусь вдоль и поперек, предоставив местному населению возможность повесить все руководство страны и ее силовых органов на минских столбах.

Таким образом, призывы Лукашенко к переговорам продиктованы, прежде всего, страхом за собственную власть, а не искренним стремлением к миру. Маловероятно, что Путин посвятил бы Лукашенко в свои стратегические планы или использовал бы для передачи значимых сигналов Западу. И потому что не очень-то ему доверяет, и потому, что этого его там уже давным-давно никто не слушает.

К тому же сейчас Путин как никогда будет избегать любых намеков на возможные переговоры с Украиной, поскольку на фоне оккупации ее войсками части Курской области они могут быть восприняты как проявление его слабости.

Не удивительно, что пресс-атташе российского МИДа так настойчиво опровергала вчера слухи о тайных переговорах между Россией и Украиной в Катаре. Путин как был питерским гопником – так и остался, и прослыть трусом для него один из сильнейших страхов.

Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате ночью. Особенно, если ее там нет.

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