На понедельник в Беларуси объявили самый высокий уровень опасности 2 19.08.2024, 10:44

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Фото: Charter97.org

Из-за сильного ветра.

Белгидромет объявил на понедельник 19 августа красный (самый высокий) уровень опасности. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами — 21-24 м/с, а в отдельных районах по северо-западной части Беларуси — 25 м/с.

Хлопот белорусам в понедельник доставит не только ураганный ветер, но и жара. По югу Гомельской области может быть до +35 градусов.

Сильный ветер ожидается в первую очередь в северо-западной части Беларуси. Также возможны ливни и град.

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