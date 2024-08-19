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На понедельник в Беларуси объявили самый высокий уровень опасности

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  • 19.08.2024, 10:44
  • 3,340
На понедельник в Беларуси объявили самый высокий уровень опасности
Фото: Charter97.org

Из-за сильного ветра.

Белгидромет объявил на понедельник 19 августа красный (самый высокий) уровень опасности. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами — 21-24 м/с, а в отдельных районах по северо-западной части Беларуси — 25 м/с. 

Хлопот белорусам в понедельник доставит не только ураганный ветер, но и жара. По югу Гомельской области может быть до +35 градусов.

Сильный ветер ожидается в первую очередь в северо-западной части Беларуси. Также возможны ливни и град.

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