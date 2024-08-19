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«Все супермегавежливые! Это так приятно!»

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  • 19.08.2024, 10:51
  • 4,216
«Все супермегавежливые! Это так приятно!»

Как белорусы в соцсетях выбирали самый вежливый город страны.

Александра два месяца назад переехала из Минска в Гродно и до сих пор в шоке от того, каким прекрасным оказался город. Ролик с эмоциями, который она выложила в своем TikTok, заметил CityDog.io. Под видео оставили более 700 комментариев. В них многие поддержали девушку и сами рассказали о том, за что любят Гродно. Но были те, кому город совсем не понравился.

Чем отличаются гродненцы?

Александра рассказывает, что в Гродно ей везде и всегда говорят «спасибо» и «пожалуйста», желают хорошего дня, улыбаются, придерживают дверь. Ей показались очень вежливыми таксисты, сотрудники магазинов и кафе, готовые ответить на все вопросы и помочь, если возникнут проблемы.

«Все супермегавежливые! Это так приятно!» — говорит Александра.

@alexandra_plisko Такой приятный опыт получается, надеюсь, так будет и дальше 🙌🏻 #переезд #гродно #минск #рб #беларусь ♬ original sound - alexandra_plisko

В конце видео Александра спрашивает мнения белорусов о том, какие областные города больше всего их поразили и оставили приятное впечатление.

И вот тут мнения разделились

Во-первых, о том же Гродно у комментаторов оказались совершенно полярные мнения. Например, одна девушка пишет, что «тоже прожила 8 лет в Минске» и два месяца назад переехала в Гродно: «Пожалуй, это было лучшее решение».

«Гродно – это самый лучший город в Беларуси, по крайней мере мне так кажется. Была 3 дня в Минске, возвращаюсь домой. Минск совсем другой, шумный».

«Очень люблю этот город, периодически ездим с мужем, сами из маленького городка Брестской области, но мечтаем переехать в Гродно».

«Да, мы тут 3 месяца, люди очень добрые после Минска».

Но есть и другие истории: «Прожила в Минске 12 лет; наоборот, очень сложно адаптироваться в Гродно, за 2 года так и не привыкла: здесь скучно, выйти особо некуда, развлечений особо тоже нет – только кафе, даже нет хорошей набережной».

Или вот еще про Минск: «Мне очень нравится ритм Минска, и люди у вас более приветливы, чем в Гродно. Я туда приезжаю погулять и возвращаться не хочу».

«Живу в Минске на постоянной основе чуть больше года. Столько вежливых людей я еще не видела. Здесь я встречаю все то, что вы встретили в городе Гродно».

А что по другим городам?

Белорусы хвалят Витебск: «Живу в Гродно более 10 лет и да, не в первый раз слышу такие прекрасные слова, была в Витебске недолгое время, люди попадались также крайне вежливые и общительные».

И снова Гродно – под постом уже более 750 комментариев, и все они о том, как здорово жить в этом городе.

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