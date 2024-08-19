Курская аномалия 3 Виталий Портников

19.08.2024, 11:03

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Путин оказался в капкане.

Если бы рейда украинских Сил обороны на территорию Курской области Российской Федерации не было бы, его стоило бы описать в какой-нибудь антиутопии для доказательства неэффективности и гниения путинского государства. В этой антиутопии могло бы быть все. И рассказ о том, что на десятый год после начала вооруженного конфликта с соседней страной – о двух с половиной годах большой войны я уж и не напоминаю – власти России не удосужились обеспечить безопасность ее границ с этим самым государством.

И описание того, что Путин и компания на протяжении нескольких недель не очень понимали, что нужно делать, когда захватывают твою суверенную территорию – и не додумались ни до чего лучшего, кроме как объявления контртеррористической операции, будто в Судже группа экстремистов захватила местный дом культуры, а не армия другой страны оккупировала часть территории России. И то, что почти через две недели после начала вторжения российский президент решил направиться с государственным визитом в Азербайджан – может быть, проконсультироваться, как восстанавливают территориальную целостность, а может просто потому что ему необходимо таким нехитрым образом продемонстрировать уверенность в себе. И, конечно, в этой антиутопии нашлось бы место для населения. Населения оккупированных территорий, жалующегося украинским военным на равнодушие российских властей, и населения остальной России, занятого своими привычными проблемами и, кажется, вообще не заметившего, что часть территории страны уже не контролируется Кремлем.

Никакого там патриотического подъема, очередей в военкоматах или хотя бы депутатских десантов в Курскую область. Ну, Суджа и Суджа. Им там наверху виднее. Украинцы в Курской области, президент в Баку, мы в Сочи, жизнь продолжается.

Конечно, если бы я такую антиутопию опубликовал даже за неделю до украинского вторжения в Россию, большая часть читателей обвинила бы меня в ожидаемой русофобии. Ведь у здравомыслящего человека не должно было быть никаких сомнений, что российская граница надежно защищена, население исполнено патриотических настроений, а президент будет самолично руководить освобождением родных земель, а не чаевничать с азербайджанским коллегой.

Но поскольку я не совсем здравомыслящий человек, я все же имел сомнения относительно того, что российское государство работает, а российское патриотическое общество, преисполненное праведного гнева, существует. И эти сомнения подтвердились. Подтвердились именно потому, что происходящее в Курской области – вовсе никакая не аномалия.

Это закономерность.

Такой ход событий был обеспечен российским руководством, его неспособностью просчитать возможные последствия своих действий и нежеланием поставить себя на место противника, его чванством и самоуверенностью. Такой ход событий был продиктован еще и тем, что Путин сознательно превратил войну в новую нормальность для россиян. Ведь если ты принимаешь решение об аннексии территорий соседней страны даже до того, как устанавливаешь над этими территориями реальный контроль и потом годами ведешь за этот бессмысленный реальный контроль не менее бессмысленную войну, то почему россияне должны особо волноваться за территориальную целостность государства? Россияне уже привыкли к тому, что больше не могут показать на карте государственных границ собственной страны. Что в составе России есть, например, Запорожская или Херсонская области, в областных центрах которых развеваются украинские флаги – и жителям этих областных центров вовсе не кажется, что они – россияне. Так если Россия контролирует только часть Запорожской области, почему она не может контролировать часть Курской или Белгородской? Какая разница? Почему из-за потери контроля над никому не известным районным центром нужно сокрушаться, а из-за потери контроля над Херсоном – не нужно было? И власть сама не может объяснить обществу различий. Потому что на самом деле власть должна была бы сказать, что Донбасс, Херсон, Запорожье или Крым – это украденные территории, это никакая не Россия, мы так понарошку их назвали, чтобы сподручнее было воевать с Украиной и удалось бы еще что-нибудь украсть. А вот Курская область – это действительно русская земля, так что освободить ее – вопрос государственного престижа и безопасности. Но вор – на то и вор, чтобы не разделять свое и чужое. Поэтому Путина буквально разрывает от невозможности реально оценить ситуацию, от необходимости продолжать лгать, от осознания того, что он угодил в ту же политическую и юридическую ловушку, которую годами сооружал для Украины.

И его попадание в этот капкан – тоже не аномалия, а естественная закономерность начатой им несправедливой, лживой и подлой войны.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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