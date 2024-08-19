В России испугались Фонда Клуни 1 19.08.2024, 11:13

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Джордж и Амаль Клуни

Организация, которую основал американский актер, расследует военные преступления в Украине.

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации Фонда Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice), сообщает «Радио Свобода».

Генпрокуратура утверждает, что фонд проводит «работу, направленную на дискредитацию России», поддерживает «покинувших страну лжепатриотов», а также участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.

«Прикрываясь гуманитарными идеями», организация «продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры России в телеграме.

Фонд Клуни за справедливость основан в 2016 году в Нью-Йорке актёром Джорждем Клуни и его женой адвокатом по правам человека Амаль Клуни.

Официальная цель организации — «борьба за справедливость и требование ответственности за нарушения прав человека. Фонд работает более чем в 40 государствах по всему миру. В частности, он занимается расследованием военных преступлений в Украине.

В конце мая сотрудница одного из проектов фонда Анна Нейстат заявила, что организация планирует инициировать возбуждение уголовных дел против российских пропагандистов в Европе. В ответ профильная комиссия Госдумы пообещала поднять вопрос о признании фонда нежелательной организацией на территории России. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Спустя два дня Джордж Клуни опроверг слова Нейстат.

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