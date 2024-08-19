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Украинский рэпер, который служит в ВСУ, встретился с взятым в плен фанатом-оккупантом

  • 19.08.2024, 11:21
  • 3,036
Украинский рэпер, который служит в ВСУ, встретился с взятым в плен фанатом-оккупантом

Россиян цитировал его песню на украинском языке.

Украинский рэпер Александр Ярмак, который защищает Украину с оружием в руках, встретился со своим фанатом из России, которого украинские военные взяли в плен в Донецкой области, пишет New Voice.

В Сети распространилось видео, как пленный цитирует на память хит Ярмака «Сердце пацана». В начале августа его взяли в плен бойцы Нацгвардии Украины в Донецкой области. Он штурмовал село Веселое.

«Это должно было когда-то произойти. Только заехал в Покровск, друзья бросают видео. Я решил, что пришло время пообщаться. Разговор был не простой, потому что я ожидал поговорить с хоть немного убежденным пленным, а получилось Жди меня», — подписал видео рэпер.

Видео разговора с пленным фанатом Ярмак выложил у себя на YouTube-канале.

«Напился. Попался. Подписал контракт», — так объяснил пленный оккупант родом из города Саяногорск республика Хакасия свое попадание в армию оккупантов на фронт за три тысячи километров от родного города.

По его словам он подписал контракт 10 июля, а на войне в Украине пробыл три дня прежде чем попасть в плен.

Он признался, что его самая любимая песня — это «Детская обида», и рассказал, что он сирота, воспитывался в детском доме. И единственными родными людьми у него есть девушка и ее ребенок, который называет его папой.

«После обмена военнопленным еще хуже. Их отправляют или снова на штурм, расстрел и третий вариант — идешь в тюрьму. Третий вариант даже меня будет устраивать. Но говорят там такое отношение, что х*рачат до такого момента, чтобы ты сам опять подписал контракт и пошел опять воевать. А оно мне на фиг не надо. Я не хочу воевать», — рассказал он.

И рассказал, что за военные действия ему пообещали около 500 тысяч рублей. В первый же месяц, однако никаких денег он не получил.

На вопрос, какие песни Ярмака он слушает, пленный ответил «Сердце пацана», «Детская обида» и «Тут мій дім». Абсурдности ситуации добавляет тот факт, что он начал цитировать слова песни на украинском языке.

Александр Ярмак предложил пленному обратиться к таким ребятам, как он, которые считают, что в Украине их ждут деньги.

«Ребята, сразу скажу. Просто. Кто собирается или кто уже собрался. Рвите контракты, садитесь в тюрьму. По фигу. Поверьте, здесь… Может вы и получите своих 250 или 500 тысяч, но какой ценой. Вы реально можете умереть, также как я попасть в плен, или совсем потерять руки, ноги. Вам это нужно? Зачем вы сюда идете. Нет смысла».

Далее он обратился к украинцам по просьбе Ярмака.

«Ребята, держитесь. Желаю вам всем удачи. Чтобы эта война быстрее закончилась. Чтобы больше ни один человек из вашего украинского народа не пострадал. Я считаю, что Россия за это потом поплатится».

В конце своего видео Александр Ярмак, пользуясь своей популярностью среди некоторых россиян, обратился к ним на русском языке.

«Меня многие знают, многие росли на моих песнях. Я всегда пел о добре и справедливости. И всегда так жил. Последнее, что я скажу на русском языке, оставайтесь дома. Займитесь своими семьями. Своими домами, своими территориями. И в первую очередь властью, которую узурпировали бандиты и террористы мирового масштаба. Мы никогда не простим убийства наших близких, наших детей, миллионы сломанных судеб и стертые города. Россия за это поплатится. Россия выйдет с наших территорий, извинится и заплатит репарации. Украина защищается. Защищается как может всеми возможными методами и средствами. И имеет на это полное моральное право. Мы заставим уважать наш народ, нашу страну и нашу суверенность. Не совершайте ошибок, за которое через годы будет стыдно и вам, и вашим детям. Если вы уже в войсках и не хотите быть оккупантами, не хотите умереть или стать калеками на украинской земле сдавайтесь в плен».

Александр Ярмак, который до начала полномасштабного вторжения пел рэп в том числе на русском языке, имел большое количество фанатов в стране-агрессоре. Как отметил сам исполнитель, у песни «Сердце пацана 25%» прослушиваний — из России. Песня «Сердце пацана» была саундтреком украинского молодежного ситкома «Как закалялся стайл» (2013−2016), в котором снимались Александр Ярмак и Евгений Янович.

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