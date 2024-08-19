В Варшаве аварийно сел самолет 1 19.08.2024, 11:20

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иллюстративное фото

Во время полета пилот потерял сознание.

В понедельник утром самолет, летевший в Ларнаку на Кипре, совершил аварийную посадку в варшавском аэропорту имени Шопена. Как сообщает TVP Warszawa, причиной стал обморок пилота.

На борту было около 230 пассажиров. К счастью, самолет приземлился благополучно. Все пассажиры в безопасности.

«Самолет Wizz Air из Варшавы в Ларнаку вернулся в аэропорт Шопена. Примерно в семь утра он безопасно и незапланированно приземлился с помощью служб аэропорта», – сообщила Анна Дермонт, пресс-секретарь аэропорта имени Шопена.

Аварийные службы, включая пожарную команду, работали на месте и обеспечили безопасность самолета.

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