В Сети «засветился» складывающийся втрое смартфон Huawei 19.08.2024, 11:41

Революционный девайс представят уже этой осенью.

Пока Apple медлит с выпуском своего дебютного складного iPhone, конкуренты Huawei собираются в скором времени представить инновационный телефон, который сможет складываться втрое. Фотографии с ним уже вирусятся в Сети, пишет УНИАН.

На фото и его увеличенной версии виднеется новый смартфон в сложенном состоянии. Выглядит девайс толще, чем обычные складные устройства, но, при этом он все равно не такой громоздкий, как можно было бы ожидать от подобного устройства с двумя шарнирами.

Как сообщается, аппарат сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде он должен быть соразмерен с обычными смартфонами. Также устройство должно решить проблему складок, которая актуальна для всех современных складных телефонов.

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, новинку представят уже в сентябре этого года вместе с серией Nova 13 и смарт-часами Huawei Watch GT 5. Ожидается, что Huawei будет первой, выпустившей складывающийся в три слоя смартфон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com