закрыть
19 августа 2024, понедельник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сети «засветился» складывающийся втрое смартфон Huawei

  • 19.08.2024, 11:41
В Сети «засветился» складывающийся втрое смартфон Huawei

Революционный девайс представят уже этой осенью.

Пока Apple медлит с выпуском своего дебютного складного iPhone, конкуренты Huawei собираются в скором времени представить инновационный телефон, который сможет складываться втрое. Фотографии с ним уже вирусятся в Сети, пишет УНИАН.

На фото и его увеличенной версии виднеется новый смартфон в сложенном состоянии. Выглядит девайс толще, чем обычные складные устройства, но, при этом он все равно не такой громоздкий, как можно было бы ожидать от подобного устройства с двумя шарнирами.

Как сообщается, аппарат сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде он должен быть соразмерен с обычными смартфонами. Также устройство должно решить проблему складок, которая актуальна для всех современных складных телефонов. 

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, новинку представят уже в сентябре этого года вместе с серией Nova 13 и смарт-часами Huawei Watch GT 5. Ожидается, что Huawei будет первой, выпустившей складывающийся в три слоя смартфон. 

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин