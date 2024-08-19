В Сети «засветился» складывающийся втрое смартфон Huawei
- 19.08.2024, 11:41
Революционный девайс представят уже этой осенью.
Пока Apple медлит с выпуском своего дебютного складного iPhone, конкуренты Huawei собираются в скором времени представить инновационный телефон, который сможет складываться втрое. Фотографии с ним уже вирусятся в Сети, пишет УНИАН.
На фото и его увеличенной версии виднеется новый смартфон в сложенном состоянии. Выглядит девайс толще, чем обычные складные устройства, но, при этом он все равно не такой громоздкий, как можно было бы ожидать от подобного устройства с двумя шарнирами.
Как сообщается, аппарат сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде он должен быть соразмерен с обычными смартфонами. Также устройство должно решить проблему складок, которая актуальна для всех современных складных телефонов.
По данным известного инсайдера Digital Chat Station, новинку представят уже в сентябре этого года вместе с серией Nova 13 и смарт-часами Huawei Watch GT 5. Ожидается, что Huawei будет первой, выпустившей складывающийся в три слоя смартфон.