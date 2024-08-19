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СБУ ликвидировала агентурную сеть РФ из бывших силовиков

  • 19.08.2024, 11:45
СБУ ликвидировала агентурную сеть РФ из бывших силовиков

Агенты действовали в трех областях Украины.

СБУ нейтрализовала российскую агентурную сеть, действовавшую в трех областях Украины. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram .

В ведомстве отмечают, что правоохранители нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, действовавшую на территории Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей. В состав группы входили как действующие, так и бывшие правоохранители, которые шпионили за украинскими военными и стратегическими объектами инфраструктуры.

В СБУ отметили, что в Николаеве задержаны двое участников сети. Одним из них оказался местный правоохранитель, еще с 2015 года работавший на бывшего милиционера Андрея Шевченко - резидента агентурной группы РФ.

Используя свое служебное положение, он собирал информацию о перемещениях ВСУ и стратегических объектах, а также передавал данные о кадровых изменениях в правоохранительных органах.

Предатель также привлек к деятельности своего отца, который раньше был милиционером. Результатом такого сотрудничества стал повторный обстрел одного из энергообъектов в Прикарпатье. Для корректировки вражеского огня экс-милиционер «втемную» использовал своего знакомого, который проживает на территории западного региона Украины.

«Еще одной задачей этого агента был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности среди бывших и действующих правоохранителей и военных в Николаевской области», - говорится в сообщении.

Спецслужбы РФ координировали работу сети через руководителя российской военной разведки и сотрудников ФСБ в Крыму.

Во время обысков у задержанных изъята техника, документы и другие доказательства их подрывной деятельности. Всем участникам сети объявлено подозрение в государственной измене, что чревато пожизненным заключением.

Продолжается следствие по привлечению к ответственности других причастных лиц.

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