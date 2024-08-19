«Ахмат» в центре скандалов Дмитрий Колезев

19.08.2024, 11:56

10,722

Апти Алаудинов

Для Кадырова все складывается не лучшим образом.

Ещё до вторжения ВСУ отряд «Ахмат», который должен был охранять границу, оказался в центре скандала из-за слов военкоров о том, что кадыровцы прячутся за спинами срочников.

Потом, когда вторжение произошло, выяснилось, что «Ахмат» то ли не смог, то ли даже не пытался остановить силы ВСУ, вторгающиеся на территорию России. Протеже Кадырова, командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов много раз вводил аудиторию в заблуждение, заявляя, что ситуация в Курской области не критическая и ничего страшного не происходит. Потом он отрицал, что бойцы «Ахмата» попали в плен (по его словам, это был другой «Ахмат»; таких отрядов действительно несколько, что вносит большую путаницу).

Наконец, в выходные появилась вишенка на торте: по телеграм-каналам разлетелось видео, на котором двое чеченцев в Курской области грабят оставленный хозяевами салон сотовой связи. Российские военные блогеры подтвердили, что это представители ВС РФ, а журналистам удалось подтвердить принадлежность одного из них к чеченским силовым структурам.

Не удивительно, что на таком информационном фоне пиарщики Кадырова запускают фейковые сенсации вроде того, что Илон Маск чуть ли не лично прислал Кадырову Cybertruck (изначально было понятно, что это кадыровский троллинг, но Маск позднее и сам уточнил, что это неправда; думаю, Cybertruck для Кадырова просто купили по серой схеме в арабской стране).

Впрочем, надо учитывать, что, как писала «Новая газета Европа», «Ахмат» по командованием Алаудинова процентов на 80 состоит не из чеченцев, а из добровольцев из других регионов. Считается, что собственную гвардию Кадыров бережет и не тратит на украинскую войну; эта гвардия еще может ему пригодиться. Так что потери Кадырова пока в основном репутационные.

Дмитрий Колезев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com