The Times: Украина готовится остаться в Курской области

The Times: Украина готовится остаться в Курской области5
- 19.08.2024, 12:08
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У ВСУ есть четыре явных преимущества.
Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории, пишет The Times.
Издание пишет, что у Украины нет желания постоянно занимать захваченную российскую территорию, но она надеется, что прибытие тысяч хорошо оснащенных солдат, обученных навыкам ведения общевойскового боя по западному образцу, заставит Москву переключить внимание с востока Украины и в конечном итоге склонит Путина к переговорам.
«Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, кроме как на своих условиях, у Киева не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву. Предвидя такой сценарий, Украина создала в занятых районах «военную комендатуру» в качестве демонстрации новой линии фронта, противостоящей Москве», — говорится в статье.
Сейчас, как указывается в публикации, у украинских войск в Курской области есть четыре явных преимущества:
«Они планируют вывести войска только тогда, когда киевское руководство решит, что настало наиболее подходящее время, политически и стратегически; у них есть огневая мощь, включая средства ПВО, чтобы защитить себя; обеспечивающий укрытие густой лес; и сотни пленных российских срочников».