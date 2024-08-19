«Издевательство»: белоруска показала очередь в 6 утра перед поликлиникой 8 19.08.2024, 12:16

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Ролик за пять дней набрал свыше 125 тысяч просмотров и почти полтысячи комментариев.

Жительница Борисова показала в TikTok очередь в поликлинику в своем городе — родители стоят в ней с раннего утра, чтобы взять талон на медкомиссию для своих детей-школьников.

Женщина рассказала, что в 5.50 утра была 17-й в очереди в детскую регистратуру 1-й борисовской поликлиники, чтобы взять талоны на школьную медкомиссию. При этом в ролике видно, что очередь стоит на улице, пишет zerkalo.io.

По словам белоруски, медкомиссию для школы нужно проходить «в месяц и день рождения ребенка, плюс-минус, у нас как раз в августе». Она также написала, что в 1-й борисовской поликлинике «талоны дают на медкомиссию не к врачу, а к медсестрам, к врачам пробиться вообще нереально».

Ролик за пять дней набрал свыше 125 тысяч просмотров и почти полтысячи комментариев. Самый залайканный из них такой: «Первый раз слышу, талон для школьной медкомиссии. У нас выписывает медсестра участкового педиатра. Пришел, взял и пошел. Никакой очереди, тем более с 5 утра, ждать не надо».

Под сотню лайков у такой фразы: «Отстоять в очереди с 5 утра, потом под кабинетом, и только для того, чтобы зайти в кабинет и врач написал „здоров“ за минуту».

Одна из пользовательниц вообще утверждает следующее: «Мы так в школу справку и не взяли до сих пор. Пойдем из-за этого в сад еще на один год».

А другая пользовательница назвала происходящее «издевательством».

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