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Как выглядят и сколько стоят самые дешевые однушки в Минске

  • 19.08.2024, 12:31
  • 2,086
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые однушки в Минске

До 45 тысяч долларов.

В Минске не так много квартир, которые можно купить дешевле 45 тысяч долларов. Сегодня мы смотрим, как они выглядят. Это самые дешевые однушки, в большинстве из которых после покупки придется делать ремонт. Квадрат в этих квартирах стоит от 1 280 долларов, пишет realt.by.

Однушка около Могилевской

Первый и самый дешевый вариант — однокомнатная квартира по адресу Алтайская, 102/1. До станции метро «Могилевская» около 15 минут пешком или две остановки на траспорте. Рядом с домом остановка.

Это девятиэтажная малосемейка 1982 года. Квартира находится на девятом этаже. Общая площадь — 34 квадрата, жилая — 17. В квартире надо будет делать ремонт. В кухне есть выход на лоджию. Санузел в квартире раздельный. Окна выходят на восток.

Квартира стоит 43 тысячи долларов. Метр выходит 1 280 долларов.

Однушка на Менделеева

Еще один вариант под ремонт — однокомнатная квартира на Менделеева, 17. Пятый этаж пятиэтажного дома 1964 года постройки. Сейчас в доме заканчивается капремонт.

Общая площадь квартиры — 31 квадрат, жилая — 20, кухня — 5 метров. Санузел в квартире совмещенный. В жилой комнате есть выход на балкон.

Стоимость квартиры — 44 500 долларов. Метр — 1 435 долларов.

Однушка в Курасовщине

Однокомнатная квартира на Казинца, 68. Рядом с домом «Белая дача». Это пятиэтажная брежневка 1976 года. Квартира находится на втором этаже.

В квартире 34 метра общей площади и 18 жилой. Кухня — 7 метров. Установлены деревянные стеклопакеты. Санузел в квартире раздельный.

Однушка стоит 44 800 долларов. Метр обойдется в 1 302 доллара.

Однушка около Грушевки

Однокомнатная квартира на втором этаже трехэтажной кирпичной сталинки по адресу Хмелевского, 34. До станции метро «Грушевка» можно дойти минут за 10.

Общая площадь однушки — 30 квадратов, жилая — 19. Кухня — 5 метров. В квартире трехметровые потолки, окна выходят во двор. Установлены деревянные окна, на деревянном полу лежит линолеумом. Санузел в квартире совмещенный. Горячая вода от газовой колонки. Продавец готов забрать или оставить мебель по договоренности.

Стоимость квартиры — 44 900 долларов. Метр — 1 477 долларов.

Однушка на Кабушкина

Однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома на Кабушкина, 76. Дом кирпичный, построен в 1972 году, в 2016 был капремонт. До станции метро «Автозаводская» — две остановки.

Общая площадь квартиры — 21 квадрат, жилая — 11, кухня — 5 метров. Есть застекленный балкон с выходом из жилой комнаты. Установлены стеклопакеты. На полу в квартире лежит ламинат. Санузел в квартире совмещенный, установлена ванна.

Это самый дорогой вариант из подборки. Стоит квартира 45 тысяч долларов. Метр — 2 153 доллара.

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