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Forbes: К боям на Курщине присоединился известный украинский батальон морпехов

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  • 19.08.2024, 12:37
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Forbes: К боям на Курщине присоединился известный украинский батальон морпехов

400 морпехов воюет на передовой.

К Курской операции присоединилось еще одно известное украинское подразделение. Как пишет Forbes, на видео засветился 501-й батальон морской пехоты Украины - его бойцы срывали российский флаг в одном из населенных пунктов региона.

Как отметили в подразделении, сейчас на переднем крае поля боя находятся около 400 морских пехотинцев батальона.

«Но так было не всегда. 501-й батальон имеет печальную историю избежания боев. В этом смысле Курская кампания - это возможность искупления», - добавляет Forbes.

В издании напомнили, что этот батальон был частью крымского гарнизона. Однако когда россияне вторглись на полуостров и украинские войска выходили с этой территории, то к ним присоединились только 64 морпеха этого батальона. Сотни их побратимов добровольно остались в Крыму, фактически став на сторону российских оккупантов.

Минобороны Украины восстановило 501-й батальон морской пехоты. В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, его бойцы присоединились к гарнизону в Мариуполе на побережье Черного моря.

«Российские войска осадили Мариуполь, безжалостно морив голодом и бомбя гарнизон города, а также его мирное население. Основной гарнизон - более 2000 человек - продержался три месяца, в конце концов отступив к металлургическому комбинату «Азовсталь», а затем окончательно сдался в конце мая 2022 года, когда закончились продовольствие, боеприпасы и медикаменты», - рассказывает издание.

Однако и здесь, пишет Forbes, морпехи 501-го не были среди последних, кто продолжал оборону города - они вышли в начале апреля, - на шесть недель раньше защитников «Азовстали». Как объясняется, без координации с соседними силами около 270 морских пехотинцев оставили свои позиции и оружие и ушли в российский плен.

«Мы хотим избежать жертв и кровопролития. Я устал видеть, как люди умирают», - заявил российским государственным СМИ старший лейтенант 501-го батальона морской пехоты Константин Бессмертный после массовой капитуляции.

В результате этих действий украинские власти начали расследование несанкционированной сдачи морской пехоты, сосредоточив свое внимание на Бессмертном и еще одном высокопоставленном офицере. В течение последних двух лет около 20 морских пехотинцев вернулись в Украину в рамках обмена пленными. Однако еще около 250 остаются в России.

Теперь же уничтоженный в Мариуполе 501-й батальон морской пехоты восстановился снова с новыми офицерами и бойцами. Он вступил в бой в 2023 году - сначала в Херсонской области, а этим летом их перебросили на Харьковщину для обороны Волчанска.

«На прошлой неделе 501-й батальон морской пехоты, очевидно, прошел 160 км между Волчанском и Курском, поскольку украинский корпус вторжения распространял свой контроль мимо города Суджа, в 10 км от российско-украинской границы. После прибытия батальона силы вторжения теперь включают войска армии, воздушно-штурмовых сил, территориальных сил и морской пехоты», - заключает издание.

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