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Срочников под танки

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  • Иван Филиппов
  • 19.08.2024, 12:49
  • 6,800
Срочников под танки

Как Кремль затыкает дыры в Курской области.

Создается ощущение, что российское государство взяло сознательный курс на затыкание дыр в Курской области срочниками. То есть буквально кидать срочников под танки и на настоящую войну.

«Дорогие друзья, вы знаете, я в последний период наблюдаю такую картину. Вкрики, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? На этот вопрос я бы ответил так.

Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?

…Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, носить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой и рассказывать о том, что он служил».

Это свежий Апти Алаудинов, которого назначили (неофициально) Конашенковым в ответе именно за бои в Курской области.

Оставляя в стороне тот факт, что хуже кандидата на роль говорящей военной головы придумать невозможно даже нарочно, мне прямо интересно как на слова «А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» должны отреагировать десятки тысяч отцов и матерей призывников.

Иван Филиппов, «Фейсбук»

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