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«Украинцы опозорили Путина»

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  • 19.08.2024, 12:56
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«Украинцы опозорили Путина»
Фото: Getty Images

Что пишут в западных СМИ об операции ВСУ в Курской области РФ.

Зарубежные СМИ спустя две недели после вторжения ВСУ в Курскую область признали это действие успехом для украинской армии и позором для Путина. Обзор западных СМИ подготовил Telegram-канал «Можем объяснить».

WSJ: Молитвы русской матери найти пленного срочника встречены молчанием. Сотни срочников были захвачены во время внезапного вторжения Украины. Путин обещал их семьям, что они будут в безопасности.

The Times: Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Киева не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области.

Politico: Во время российского вторжения на Украину в феврале 2022 года были опасения, что если Украина и ее союзники расширят войну на территорию России, может разразиться региональный или глобальный конфликт. Однако война в значительной степени зашла в тупик, по крайней мере, до тех пор, пока силы Украины не вошли в Курскую область на территории России.

WSJ: Украинцы опозорили Путина, став первой иностранной военной силой, оккупировавшей территорию России со времен Второй мировой войны.

The Guardian: Необычайное вторжение Украины в Курск изменило ход войны, но это высокорискованная стратегией. После месяцев постоянного оттеснения, наступление Киева и оккупация части российской территории застало Кремль врасплох. Этот шаг имеет ясную политическую логику, но таит в себе военную опасность.

CNN: Смелая попытка Украины прорвать границу России, спланированная в полной секретности, ошеломила даже ближайших союзников Киева, включая Соединенные Штаты, изменив ход игры в войне, которая длилась более двух лет.

Kyiv Post: Путин прибыл в Азербайджан на фоне украинского наступления на Курскую область. Ранее Кремль сообщил, что Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудят «вопрос урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией».

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