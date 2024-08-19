Легионеры-разведчики ВСУ атаковали оккупантов на Кинбурнской косе 1 19.08.2024, 13:09

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Уничтожили технику и личный состав.

Легионеры-разведчики ВСУ приняли участие в операции на Кинбурнской косе. Во время боевых задач украинским воинам удалось нанести поражение по ряду целей оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа воинов группы «Циклон» Международного легиона ГУР МО Украины, принявших участие в операции на Кинбурнской косе.

На видео показаны огневые поражения и уничтожение враждебных целей:

▪ два пулеметных расчета

▪ 4 единицы УАЗ

▪ БМ «Тигр»

▪ БТР с личным составом

▪ 2 наблюдательных пункта

▪ 2 точки личного состава в домах

▪ расчет ПТРК

▪ пикап

▪ минометный расчет

▪ огневая позиция врага

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