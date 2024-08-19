Легионеры-разведчики ВСУ атаковали оккупантов на Кинбурнской косе

Легионеры-разведчики ВСУ атаковали оккупантов на Кинбурнской косе1
- 19.08.2024, 13:09
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Уничтожили технику и личный состав.
Легионеры-разведчики ВСУ приняли участие в операции на Кинбурнской косе. Во время боевых задач украинским воинам удалось нанести поражение по ряду целей оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.
Отмечается, что на видео показана работа воинов группы «Циклон» Международного легиона ГУР МО Украины, принявших участие в операции на Кинбурнской косе.
На видео показаны огневые поражения и уничтожение враждебных целей:
▪ два пулеметных расчета
▪ 4 единицы УАЗ
▪ БМ «Тигр»
▪ БТР с личным составом
▪ 2 наблюдательных пункта
▪ 2 точки личного состава в домах
▪ расчет ПТРК
▪ пикап
▪ минометный расчет
▪ огневая позиция врага