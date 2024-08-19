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«Выступление Лукашенко — это поток сознания и подсознания»

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  • 19.08.2024, 13:17
  • 3,934
«Выступление Лукашенко — это поток сознания и подсознания»

Белорусскому диктатору пришлось оправдываться.

Украинский политолог Владимир Фесенко заявил «24 каналу», что Лукашенко боится потерять власть. Именно этим продиктованы его странные заявления в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову.

«Каждое выступление Лукашенко – это поток сознания и подсознания, в которых он выражает свои страхи, надежды и мысли по разным поводам. Однако в этом случае все было срежиссировано самим Лукашенко и в интересах его самого», – заметил политолог.

После начала операции на Курщине российские блогеры обвинили его чуть ли не в измене. Лукашенко, по их мнению, якобы «подыграл Украине», когда отвел накануне свои войска от белорусско-украинской границы. Это дало возможность украинским войскам начать наступление на российскую территорию.

«Лукашенко пришлось оправдываться. Он даже перебросил белорусские войска на границу с Украиной. Поэтому главная цель этого интервью – показать, что он остается главным союзником России и никого не предал, а наоборот помогает России», – подчеркнул Фесенко.

Также Лукашенко не просто так сказал, что «Украина денацифицирована». Этот тезис должен работать на то, что, мол, пока не состоялась «денацификация» Украины, война не может быть закончена.

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