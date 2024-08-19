Сегодня начался суд по делу о дронах над Мачулищами
- 19.08.2024, 13:32
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Обвинения предъявлены 12-ти лицам.
Судебный процесс по громкому делу диверсии на аэродроме «Мачулищи» начался в Минске, пишут правозащитники «Весны».
Обвинения предъявлены 12-ти лицам, большинству из них — заочно. Им вменяются сразу 11 статей Уголовного кодекса, включая «акт терроризма» (ч. 3 ст. 289 УК) и «измена государству» (ч. 1 ст. 356 УК).
Дело рассматривается в закрытом режиме.
Главный фигурант дела — Николай Швец, он был освобожден в июне по обмену с Украиной. Пропагандисты называли именно его исполнителем диверсии. Но среди обвиняемых есть и люди, которые находятся внутри Беларуси, и им грозят большие сроки заключения. Самого Швеца судят заочно.