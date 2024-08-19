У берегов Аляски нашли сразу три затонувших корабля 19.08.2024, 13:56

2,058

Фото: ThayerMahan, Inc.

Два японских судна и одно американское.

Подводные археологи сделали важное открытие у берегов отдаленного острова Атту на Алеутских островах Аляски.

Об этом пишет New Voice.

Во время экспедиции в июле были обнаружены останки трех кораблей, затонувших в ходе практически забытого сражения Второй мировой войны. Среди находок — два японских грузовых судна и американское кабельное судно SS Dellwood, участвовавшее в прокладке подводных кабелей для обороны острова.

Эти корабли принимали участие в японском вторжении на Алеутские острова в июне 1942 года. Японские корабли были потоплены американской авиацией вскоре после вторжения, а SS Dellwood затонул в 1943 году, налетев на подводную вершину. Открытие стало первым научным исследованием обломков кораблей, оставшихся после этого малоизвестного конфликта.

Экспедиция была организована группой исследователей из Восточно-Каролинского университета (ECU) под руководством морских археологов Доминика Буша и Джейсона Рауппа. Они объединились с японским проектом World Scan Project, чтобы с помощью современных технологий, таких как сонар с синтетической апертурой и дистанционно управляемые подводные аппараты, исследовать морское дно и обнаружить обломки.

Останки судов были найдены на глубине около 100 метров в открытом море и на мелководье у побережья. Повреждения на японских кораблях подтвердили версии о том, что они были потоплены в результате бомбардировок американскими военными самолетами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com