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Путину намекают, что пора заканчивать

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 19.08.2024, 14:06
  • 4,322
Путину намекают, что пора заканчивать

C разных сторон и все громче.

Помощник Путина по международным делам Ушаков с перекошенным лицом говорит, что вести сейчас переговоры с Киев с учетом курской «авантюры» было бы «некстати». Но «мирные» предложения Путина (вывод ВСУ из 4 записанных в Конституцию РФ украинских регионов, отказ от вступления в НАТО и т.п.) не аннулированы. Насколько затянется взятая Москвой «пауза», Ушаков сказать затруднился, заметив, что это будет зависеть от ситуации «на поле».

А сейчас эта ситуация явно не в пользу Москвы, во всяком случае, с имиджевой точки зрения. И не только. Уже свои (Ходаковский) начинают осторожненько намекать, что «не потерять своё сейчас важнее, чем отвоевать пока «чужое», которое хочет ли быть отвоеванным - еще вопрос» и что сил на взятие крупных городов Донецкой области может просто не хватить. Уже и Лукашенко прямым текстом призывает к переговорам, причем отталкиваться предлагает не от «мирного плана» Путина, а от договоренностей , которые были почти достигнуты в Стамбуле в марте 2022 года.

И вообще Путину с разных сторон и все громче намекают, что пора заканчивать. Пока он сам поехал к Алиеву, видимо, договариваться по газу, пришло сообщение, что индийский премьер Моди 23 августа собирается посетить Украину и Польшу.

Осталось туда же поехать другу Си.

Telegram-канал «СерпомПо»

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