закрыть
19 августа 2024, понедельник, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Погода в Беларуси продолжает удивлять

1
  • 19.08.2024, 14:10
  • 1,474
Погода в Беларуси продолжает удивлять

Посмотрите на температурные контрасты.

Температура между севером и югом Беларуси значительно разнится. Посудите сами. В Браславе +21,3°С, в Лынтупах +22,3°С. В Минске +31,8°С, в Гомеле +33,4°С.

Во вторник тоже будет жарко. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди.

Ночью +14..+20°С, днем +23..+29°С, по юго-востоку Беларуси +30..+33°С. 

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов