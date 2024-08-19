Погода в Беларуси продолжает удивлять

Погода в Беларуси продолжает удивлять1
- 19.08.2024, 14:10
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Посмотрите на температурные контрасты.
Температура между севером и югом Беларуси значительно разнится. Посудите сами. В Браславе +21,3°С, в Лынтупах +22,3°С. В Минске +31,8°С, в Гомеле +33,4°С.
Во вторник тоже будет жарко. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди.
Ночью +14..+20°С, днем +23..+29°С, по юго-востоку Беларуси +30..+33°С.
Объявлен оранжевый уровень опасности.