Херсонское дежавю для россиян в Курской области Александр Коваленко

19.08.2024, 14:13

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Александр Коваленко

Российские военкоры завели причитания.

Согласно публикуемым в открытых источниках фото, в Глушковском районе был обрушен мост через реку Сейм. Обвал стал возможен благодаря ударам ракетами M31A1 GMLRS из РСЗО М142.

HIMARS. Херсонское дежавю, да, окупантики?

Но, важно вот что.

Для россиян становится все меньше и меньше удобных логистических направлений, для не только снабжения своей группировки, но и в целом, подготовки контрудара. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают демонстрировать, что они максимально эффективно используют рельефно-ландшафтные особенности Курской области, не только в вопросах быстрого продвижения, осложнения логистики противнику, но и формируя линии обороны с учетом природных преград.

Я неоднократно отмечал, что движение Сил обороны Украины с учетом русел рек и водоемов Курской области позволяет обеспечивать безопасность флангов, а река Сейм и вовсе является, таким себе, северным барьерным рифом, при правильном ее использовании.

Судя по всему, российская группировка в Глушковском районе может и вовсе оказаться отрезанной, и вопрос установления там военных администраций — это вопрос времени. А вот тот факт, что движение на Рыльск продолжится, очевиден благодаря соплям российских пропагандистов, подтверждающим то, что Силы обороны Украины уже к северу от Коренево. При этом, сохраняя логистику для себя с правого фланга, движение ВСУ прикрыто Сеймом.

Нравится, не нравится, на Глушковский район в санитарную зону превращается. По реке Сейм — это еще +250 км². Как там говорят, еще одна мармеладинка из пачки, да?

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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