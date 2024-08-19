Минчанина укусила ядовитая змея
- 19.08.2024, 14:25
Он чуть не лишился кисти руки.
В Минске мужчина попал в больницу после укуса змеи и едва не лишился кисти. Подробности происшествия врач - анестезиолог-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Минска Руслан Билалов рассказал БелТА.
Доктор сообщил, что сейчас в Больнице скорой медицинской помощи находится пациент с укусом змеи. Однако мужчина обратился к врачам после укуса ядовитой змеи только на третьи сутки. К этому моменту у пациента уже развились осложнения, он едва не лишился руки.
- Укус пришелся в кисть. Ставился вопрос об ампутации конечности. Если бы пациент поступил в стационар раньше, осложнений удалось бы избежать, - подчеркнул специалист.
При этом медик обратил внимание на то, что подобный случай является скорее исключением. И в Беларуси, где встречаются три змеи - медянка, уж и гадюка, считается ядовитой только гадюка обыкновенная. Смертельные случаи после укуса гадюки развиваются только в результате анафилактического шока. Сам по себе яд гадюки, если нет аллергии, нет анафилаксии, не приведет к смертельному исходу.
В среднем с июня по сентябрь в БСМП попадают примерно 3-5 человек после укуса змеи. В основном это легкие случаи.