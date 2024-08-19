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Минчанина укусила ядовитая змея

  • 19.08.2024, 14:25
Минчанина укусила ядовитая змея

Он чуть не лишился кисти руки.

В Минске мужчина попал в больницу после укуса змеи и едва не лишился кисти. Подробности происшествия врач - анестезиолог-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Минска Руслан Билалов рассказал БелТА.

Доктор сообщил, что сейчас в Больнице скорой медицинской помощи находится пациент с укусом змеи. Однако мужчина обратился к врачам после укуса ядовитой змеи только на третьи сутки. К этому моменту у пациента уже развились осложнения, он едва не лишился руки.

- Укус пришелся в кисть. Ставился вопрос об ампутации конечности. Если бы пациент поступил в стационар раньше, осложнений удалось бы избежать, - подчеркнул специалист.

При этом медик обратил внимание на то, что подобный случай является скорее исключением. И в Беларуси, где встречаются три змеи - медянка, уж и гадюка, считается ядовитой только гадюка обыкновенная. Смертельные случаи после укуса гадюки развиваются только в результате анафилактического шока. Сам по себе яд гадюки, если нет аллергии, нет анафилаксии, не приведет к смертельному исходу.

В среднем с июня по сентябрь в БСМП попадают примерно 3-5 человек после укуса змеи. В основном это легкие случаи.

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