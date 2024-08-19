В Ростовской области РФ произошел повторный взрыв на нефтебазе

В Ростовской области РФ произошел повторный взрыв на нефтебазе6
- 19.08.2024, 14:29
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Столб огня и дыма значительно увеличился.
На атакованной украинскими беспилотниками нефтебазе в Пролетарске Ростовской области РФ, огонь на которой не могут потушить второй день, прогремел повторный взрыв. Столб огня и дыма значительно увеличился.
Как пишет apostrophe.ua, об этом сообщили в российских Телеграммах-каналах.
Российские паблики писали, что в Пролетарске на нефтебазе, которая пылала уже второй день, прогремел повторный взрыв. Из-за этого предварительно известно, что 18 пожарных пострадали, из них 5 находились в тяжелом состоянии. Объявлен режим ЧС.
Отмечают, что потушить горящее топливо не удастся, пока оно все не выгорит. Все, что остается пожарным, - это сдерживать огонь.
На видео можно заметить высокий огненный столб и густой черный дым, который поднимается в небо.