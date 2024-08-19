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«Белтелеком» призвал белорусов отключить модемы от сети

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  • 19.08.2024, 14:37
  • 9,858
«Белтелеком» призвал белорусов отключить модемы от сети

Когда и зачем?

«Белтелеком» рекомендовал жителям Беларуси отключить модемы, ТВ-приставки и другие электрические устройства 19 августа из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий.

В официальном Telegram-канале Министерства связи и информатизации Беларуси 19 августа была размещена информация о «штормовом предупреждении в связи с опасным явлением».

Сообщается, что 19 августа по всей территории страны ожидается температура от +30 до +34°С, а в Гомельской области — до +35°С. Кроме того, прогнозируются грозы, сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра с порывами от 15 до 24 м/с, а на северо-западе страны до 25 м/с.

В связи с этим «Белтелеком» напомнил пользователям: «отключайте модемы и ТВ-приставки от сети во время грозы! Находясь дома, отключите электроприборы от сети, закройте окна и форточки».

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