«Белтелеком» призвал белорусов отключить модемы от сети

«Белтелеком» призвал белорусов отключить модемы от сети4
- 19.08.2024, 14:37
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Когда и зачем?
«Белтелеком» рекомендовал жителям Беларуси отключить модемы, ТВ-приставки и другие электрические устройства 19 августа из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий.
В официальном Telegram-канале Министерства связи и информатизации Беларуси 19 августа была размещена информация о «штормовом предупреждении в связи с опасным явлением».
Сообщается, что 19 августа по всей территории страны ожидается температура от +30 до +34°С, а в Гомельской области — до +35°С. Кроме того, прогнозируются грозы, сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра с порывами от 15 до 24 м/с, а на северо-западе страны до 25 м/с.
В связи с этим «Белтелеком» напомнил пользователям: «отключайте модемы и ТВ-приставки от сети во время грозы! Находясь дома, отключите электроприборы от сети, закройте окна и форточки».