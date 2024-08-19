В Кремле проходят стадию отрицания
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 19.08.2024, 14:43
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Опровергать было нечего, но Захарова все равно «опровергла».
Лицо и хриплый голос ДБ-«дипломатии» Захарова объявила вчера, что Россия и Украина не вели секретных переговоров о прекращении ударов по объектам энергетики, о чем писала ранее The Washington Post.
Точнее, речь шла о том, что такие переговоры готовились, но процесс остановился из-за событий в Курской области.
В этом смысле опровергать было нечего, но Захарова всё равно «опровергла»: «Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется».
Заметим, что если переговоры действительно готовились, то Захарову никто в известность ставить не обязан. Это не по чину, её дело мегафоном работать.
Но явленный публично подход показателен – дескать, пусть люди сидят под ударами противной стороны, страдают от последствий. Нам-то, т.е. начальству, что? Мы в Москве, у нас ничего такого нет. Подумаешь, что мы людей втянули в беду. Разговаривать с противной стороной не будем, там выдуманный «режим». В России-то, кстати, что? Не «режим», разве?
Обратите внимание, что речь идёт об объектах гражданской инфраструктуры. Не военной. Сама Захарова об этом говорит. Можно было бы договориться, во всяком случае, начать переговоры, даже и непрямые, через посредников.
В общем, перефразируя известное изречение: «Не верь, бойся, не проси». Таково послание ДБ-«дипломатии», соучастницы 24 февраля, российскому народу.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»