В Кремле проходят стадию отрицания Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

19.08.2024, 14:43

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Опровергать было нечего, но Захарова все равно «опровергла».

Лицо и хриплый голос ДБ-«дипломатии» Захарова объявила вчера, что Россия и Украина не вели секретных переговоров о прекращении ударов по объектам энергетики, о чем писала ранее The Washington Post.

Точнее, речь шла о том, что такие переговоры готовились, но процесс остановился из-за событий в Курской области.

В этом смысле опровергать было нечего, но Захарова всё равно «опровергла»: «Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется».

Заметим, что если переговоры действительно готовились, то Захарову никто в известность ставить не обязан. Это не по чину, её дело мегафоном работать.

Но явленный публично подход показателен – дескать, пусть люди сидят под ударами противной стороны, страдают от последствий. Нам-то, т.е. начальству, что? Мы в Москве, у нас ничего такого нет. Подумаешь, что мы людей втянули в беду. Разговаривать с противной стороной не будем, там выдуманный «режим». В России-то, кстати, что? Не «режим», разве?

Обратите внимание, что речь идёт об объектах гражданской инфраструктуры. Не военной. Сама Захарова об этом говорит. Можно было бы договориться, во всяком случае, начать переговоры, даже и непрямые, через посредников.

В общем, перефразируя известное изречение: «Не верь, бойся, не проси». Таково послание ДБ-«дипломатии», соучастницы 24 февраля, российскому народу.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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