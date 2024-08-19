Под Гродно нашли артефакт в 22 раза древнее пирамид 9 19.08.2024, 14:51

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Теперь придется переписывать историю.

Около деревни Кошевники под Гродно на Немане археологи нашли артефакт возрастом не менее 100 тыс. лет, рассказал директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза. Это значит, что первые люди заселили эту территорию как минимум в 10 раз раньше, чем ученые думали до этого. Ранее считалось, что люди появились здесь 12 тыс. лет тому назад.

Также во внимании археологов находятся Красносельские кремнедобывающие шахты в Волковысском районе Гродненской области. Их включили в концепцию национальных археологических проектов, поделился ученый. Уже около 4,5 тыс. лет назад там жили первые шахтеры на территории Беларуси. Сейчас стоит вопрос о музеефикации этого места и создании археологического музея под открытым небом или парка. Там можно было бы показать технологии добычи кремневого сырья в глубокой древности шахтовым способом. Ученые предлагают более активно вовлекать это место в сферу туризма.

Сейчас кремнедобывающие шахты под Волковыском выглядят так. Источник: volkovysknews.by

Самая древняя стоянка Беларуси и одна из древнейших в Европе находится около деревни Огово (Ивановский район, Брестская область). Сначала ее возраст определяли в 250 тыс. лет, потом не менее 300 тыс. лет. Сейчас ученые убеждены, что ей не менее 400 тыс. лет — появляются новые естественнонаучные анализы и данные, которыми оперируют ученые.

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