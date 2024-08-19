В ВСУ ошарашили заявлением о переброске войск РФ на Курщину 1 19.08.2024, 14:56

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Российская армия оказалась перед несколькими вызовами.

В связи с украинской операцией в Курской области россиянам придется перебросить в этот регион от 50 до 100 тыс. военных.

Об этом глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в эфире телеканала «Ранок.LIVE».

Тимочко сказал, что Россия будет вынуждена передислоцировать свои войска на Курщину и что она уже начала это делать.

«Российская армия оказалась перед несколькими вызовами. Прежде всего, всю логистику они строили, пути сообщения исключительно в направлении Украины, исключительно на восточное или северное направление Харьковщины, или на юг... Они даже не рассматривали в теории то, что будет удар по их территории. Они этого не делают не потому , что не хотят. Потому что они должны переориентировать работу своей армии», – рассказал глава Совета резервистов.

Он добавил, что враг сейчас закладывает основы для проведения переориентации, изменения логистики, складирования и переброски командных штабов. Все это требует времени.

«За счет этого времени мы как раз и расширяем свои направления – как фланги, так и продвижение в глубину территории врага», – отметил Тимочко.

Он напомнил, как на Курщине уже уничтожались колонны российских войск, которые перебрасывались туда «на маршах».

«Сейчас россияне все, что туда притягивают, бросают во встречный бой. Но это не полноценная оборона или противодействие Вооруженным силам. Уже подсчитано, что они вынуждены будут на Курщину затянуть от 50 до 100 тысяч. Это по-разному считается», – заявил представитель ВСУ.

Напомним, по оценкам Института изучения войны, российское военное командование перебросило на Курщину группировку от 5000 военных с линии фронта в Украине для отражения вторжения ВСУ.

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