Кардиолог назвал топ-7 продуктов для очищения артерий

Кардиолог назвал топ-7 продуктов для очищения артерий1
- 19.08.2024, 14:58
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Помогут укрепить сосуды и снизить риск сердечных заболеваний.
Поддержание здоровья артерий имеет решающее значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Кардиолог Кристофер Ван Нгуен подчеркивает в статье She Finds, что диета играет в этом ключевую роль. Определенные продукты могут уменьшить воспаление, снизить уровень холестерина и предотвратить образование бляшек.
Доктор Ван Нгуен отмечает, что, несмотря на важность медикаментозного лечения и физических упражнений, выбор рациона питания также имеет огромное значение. Вот семь продуктов, которые он рекомендует:
1. Лосось. Богатый жирными кислотами омега-3, лосось помогает уменьшить воспаление и снизить уровень триглицеридов. Стремитесь к 100 граммам вареного лосося 2-3 раза в неделю.
2. Семена подсолнечника. Содержат много витамина Е, который предотвращает окисление холестерина ЛПНП. Употребляйте по 1 унции в день.
3. Грецкие орехи. Содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA), улучшающую уровень холестерина и уменьшающую воспаление. Съедайте 7 грецких орехов в день.
4. Цитрусовые. Содержат витамин С и флавоноиды, улучшают работу кровеносных сосудов. Употребляйте один фрукт среднего размера ежедневно.
5. Овсянка. Содержит растворимую клетчатку (бета-глюкан), которая помогает выводить холестерин. Ежедневно съедайте ½ чашки вареной овсянки.
6. Брокколи. Полна витаминов и антиоксидантов, которые уменьшают воспаление. Регулярно съедайте 1 чашку вареной или 2 чашки сырой брокколи.
7. Цветная капуста. Содержит много клетчатки и витаминов, способствующих уменьшению воспаления и предотвращению образования зубного налета. Употребляйте 1 чашку приготовленной или 1½-2 чашки сырой цветной капусты.