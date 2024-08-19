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Кардиолог назвал топ-7 продуктов для очищения артерий

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  • 19.08.2024, 14:58
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Кардиолог назвал топ-7 продуктов для очищения артерий

Помогут укрепить сосуды и снизить риск сердечных заболеваний.

Поддержание здоровья артерий имеет решающее значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог Кристофер Ван Нгуен подчеркивает в статье She Finds, что диета играет в этом ключевую роль. Определенные продукты могут уменьшить воспаление, снизить уровень холестерина и предотвратить образование бляшек.

Доктор Ван Нгуен отмечает, что, несмотря на важность медикаментозного лечения и физических упражнений, выбор рациона питания также имеет огромное значение. Вот семь продуктов, которые он рекомендует:

1. Лосось. Богатый жирными кислотами омега-3, лосось помогает уменьшить воспаление и снизить уровень триглицеридов. Стремитесь к 100 граммам вареного лосося 2-3 раза в неделю.

2. Семена подсолнечника. Содержат много витамина Е, который предотвращает окисление холестерина ЛПНП. Употребляйте по 1 унции в день.

3. Грецкие орехи. Содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA), улучшающую уровень холестерина и уменьшающую воспаление. Съедайте 7 грецких орехов в день.

4. Цитрусовые. Содержат витамин С и флавоноиды, улучшают работу кровеносных сосудов. Употребляйте один фрукт среднего размера ежедневно.

5. Овсянка. Содержит растворимую клетчатку (бета-глюкан), которая помогает выводить холестерин. Ежедневно съедайте ½ чашки вареной овсянки.

6. Брокколи. Полна витаминов и антиоксидантов, которые уменьшают воспаление. Регулярно съедайте 1 чашку вареной или 2 чашки сырой брокколи.

7. Цветная капуста. Содержит много клетчатки и витаминов, способствующих уменьшению воспаления и предотвращению образования зубного налета. Употребляйте 1 чашку приготовленной или 1½-2 чашки сырой цветной капусты.

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