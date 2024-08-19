В Курской области погиб высокопоставленный оккупант из Севастополя 4 19.08.2024, 15:07

5,610

Его расхваливали российские пропагандисты.

В российской Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины, погиб бывший начальник оккупационной полиции Севастополя. Андрей Яблоков участвовал в войне с Украиной как доброволец вооруженных сил России.

Погиб оккупант 12 августа 2024 года при штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области. Кстати, Россия стягивает на Курщину срочников, пишет 24 Канал.

Что известно о гибели оккупанта

– В 2023 году, после увольнения из органов внутренних дел органов внутренних дел по выслуге лет, Андрей Яблоков пошел добровольцем на службу в вооруженные силы России и принимал активное участие в «специальной военной операции», – заявили росСМИ.

Они также рассказали о так называемом карьерном росте врага. Ведь с 2005 по 2023 год он из полицейского батальона милиции города Новочебоксарска стал псевдоначальником «отдела управления уголовного розыска министерства внутренних дел» России в Севастополе.

Российские пропагандисты написали, что якобы на его счету «много раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений». Также он имеет награды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com