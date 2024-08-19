В Курской области погиб высокопоставленный оккупант из Севастополя

В Курской области погиб высокопоставленный оккупант из Севастополя4
- 19.08.2024, 15:07
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Его расхваливали российские пропагандисты.
В российской Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины, погиб бывший начальник оккупационной полиции Севастополя. Андрей Яблоков участвовал в войне с Украиной как доброволец вооруженных сил России.
Погиб оккупант 12 августа 2024 года при штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области. Кстати, Россия стягивает на Курщину срочников, пишет 24 Канал.
Что известно о гибели оккупанта
– В 2023 году, после увольнения из органов внутренних дел органов внутренних дел по выслуге лет, Андрей Яблоков пошел добровольцем на службу в вооруженные силы России и принимал активное участие в «специальной военной операции», – заявили росСМИ.
Они также рассказали о так называемом карьерном росте врага. Ведь с 2005 по 2023 год он из полицейского батальона милиции города Новочебоксарска стал псевдоначальником «отдела управления уголовного розыска министерства внутренних дел» России в Севастополе.
Российские пропагандисты написали, что якобы на его счету «много раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений». Также он имеет награды.