Белоруску в Польше не пустили на борт Ryanair с проездным документом 1 19.08.2024, 15:19

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Но она смогла добиться компенсации.

Канал для айтишников в Польше Dzic Pic опубликовал историю читательницы, которая столкнулась в проблемами во время поездки на Кипр с проездным документом.

— Я собиралась полететь в июне на Кипр к своей сестре, которая работает юристом. У меня проездной документ, так как у моего беларуского паспорта истёк срок годности. Мы изначально знали, что могут возникнуть проблемы, однако решили рискнуть.

Предварительно я всё же набрала киприотское посольство в Варшаве, чтобы спросить: можно ли мне пересекать границу с проездным документом? Мне ответили: «К сожалению, этот вопрос очень часто поступает к нам от граждан Беларуси, но мы правда не знаем, пустят ли вас, так как мы неоднократно писали киприотам, чтобы они нам это разъяснили».

«Хех, киприоты», — подумала я и всё равно купила билет. С багажом он обошелся мне в 70 евро. Обратный билет на всякий случай не брала.

И вот день вылета. Я пошла к стойке регистрации, предварительно уточнив у работников Ryanair, всё ли ок с моими документами. Они ответили, что проблем быть не должно. Я выдохнула и пошла дальше.

Успешно прошла security check, таможню и села ждать самолет у гейта.

Ближе к посадке я услышала, что сотрудники Ryanair по громкоговорителю приглашают меня к стойке.

Они сказали, что я не могу пересекать границу с проездным документом и ВНЖ, но есть два варианта:

— проездной документ и в нём виза

— паспорт Беларуси и ВНЖ

Мы пытались спорить, но они были непреклонны и не пустили меня в самолет.

После этого моя сестра составила им большое письмо, в котором мы подробно описали, что произошло.

Читательница показала выдержки из этого письма. В нём ссылаются на информацию о поездках для иностранных посетителей на сайте кипрского посольства. А именно, что «лица, которые имеют вид на жительство, выданный одним из государств-членов Шенгенского соглашения, не нуждаются в краткосрочной визе для въезда на Кипр на срок пребывания, не превышающий 90 дней в течение любого 180-дневного периода» (у беларуски есть польский ВНЖ). А также на разъяснение польского МВД, что проездной документ иностранца подтверждает личность и позволяет пересекать границу.

Кроме того, отмечается в письме, в Директиве ЕС о стандартах квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве бенефициаров международной защиты прямо говорится, что проездной документ иностранца предназначен для поездок за пределы страны.

В конце автор попросила предоставить письменное объяснение причин, по которым беларуске с проездным документом иностранца не разрешили въехать в Республику Кипр, включая ссылки на соответствующие правовые акты. А также провести полный рефанд средств.

Что было дальше?

— Мне пришлось долго ждать ответа, поэтому я советую периодически их пинговать, — продолжает читательница. — Но в итоге они мне ответили, что выплатят компенсацию в размере 400 евро и рефанд билета в полном размере.

Я повторно спросила, могу ли я в будущем летать на Кипр. Мне показалось, они не хотят это говорить, так как это нарушение моих прав и признание ошибки.

Но вот что мне ответили: «Поскольку мы получили информацию от нашего иммиграционного отдела, вы могли путешествовать с этими документами. Кроме того, рекомендуем вам связаться с посольством и спросить их».

«Собираюсь снова полететь на Кипр в сентябре. Думаю ещё добиться официального письма с разрешением на прохождение с проездным документом», — подытожила читательница.

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