Эксперт: В России растет внутренняя изоляция Путина 19.08.2024, 15:27

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Многие понимают, что это несправедливая война.

Курская операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) показала, что в РФ нет внутреннего сопротивления. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины, президент общественной организации «Украинская ассоциация внешней политики» Владимир Хандогий.

Он отметил, что Кремль явно хотел бы другой мировой реакции на наступление ВСУ в Курской области РФ.

«Я убежден, что дипломатические учреждения Российской Федерации активно работали в своих столицах, чтобы хотя бы каким-то образом их обеспечить. Но это им не удалось, естественно. И эти ожидания, я думаю, что в глубине души они где-то понимали, что вряд ли на защиту России или, скажем, с осуждением Украины выступит какое-то серьезное количество стран», — сказал эксперт.

В то же время Хандогий обратил внимание на внутреннюю ситуацию в России.

«Если даже еще проложить такой мосточек с пригожинским маршем, то где внутренняя поддержка и где эти люди, которые выходят на улицы и останавливают танки, скажем, голыми руками, как это на самом деле было, скажем, при оккупации Херсона Российской Федерацией. Там нет внутреннего сопротивления, и все находятся в таком летаргическом сне, мне кажется. А это объясняется в первую очередь несправедливостью той войны, которую развязала Российская Федерация, и все-таки пониманием значительного количества людей внутри страны, что это несправедливая война. И скажем так, мы не видим внутренней поддержки действий России, хотя, естественно, надо признавать, что мы не видим и тотального осуждения», — сказал он.

По словам экс-посла, отсутствие осуждения можно объяснить диктаторским режимом и репрессиями, которые развернуты в России против населения, в связи с чем тяжело рассчитывать на акции протеста внутри страны.

«Ну, в общем, изоляция и самоизоляция Путина налицо сегодня. Она существует как в международном масштабе, так, в общем-то, мне кажется, и внутри страны тоже растет внутренняя изоляция этого диктатора», — считает Хандогий.

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