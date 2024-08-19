План ВСУ прояснился Константин Машовец

19.08.2024, 15:43

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О чем говорят последние события на Курском направлении.

На Курском операционном направлении замысел (план) украинского командования, думаю, уже стал достаточно явным и очевидным. Особенно после ударов по мостовым переходам через р. Сейм и вероятного выхода передовых подразделений ВСУ на западный берег этой реки на отрезке Бырдин–Теткино.

Как по мне, задача состоит во взятии полностью под контроль ВСУ части Курской области РФ южнее р. Сейм на отрезке от Алексеевки до рубежа Спальное–Гирьи.

Насколько я понимаю, по состоянию на вчерашний вечер, в этом отношении ближайшей задачей было определено — ликвидация «теткинского выступления». Учитывая тот факт, что передовые подразделения ВСУ уже вышли с востока на рубеж (примерно) Комаровка–Новоивановка, это не кажется столь уж нереальным.

Теперь относительно реакции российского командования на события на Курском операционном направлении.

Очевидно, было решено «крепиться до последнего» (ожидаемо), то есть на данный момент группировке войск (ГВ) противника «Север» приказано «найти внутренние резервы», наскирдовать личный состав по различным загашникам (включая бывший Кенигсберг и «полярные части»), но выставить по крайней мере еще 5–6 формирований уровня «батальон» в боеспособном состоянии на ключевые направления. Единственное, на что согласились старшие «товарищи», это вернуть в состав УВ «Север» его штатные силы и средства, то есть части и соединения, которые на постоянной основе входят в состав «Ленинградского военного округа» (ЛВО).

Например, подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) уже фиксируются в тылах группировки «Курск», ну и насколько я понимаю, 80-я омсбр также вскоре подтянется.

Первая с Краматорского направления, вторая — с Приднепровского. Обе из состава 14-го армейского корпуса (АК).

В общем, это и есть те 5–6 батальонов, но это если эти бригады доедут до Курска не в разобранном состоянии.

Однако реальная потребность в силах и средствах у противника на этом направлении — значительно больше, это очевидно. Оперативная плотность войск, которыми располагает на Курском операционном направлении российское командование, пока не позволяет ему полностью затормозить движение ВСУ.

Никакие нормы и стандарты россиянами, в этом отношении, там не выдерживаются. Они способны перекрывать основные транспортные узлы, направления, но должным образом решить проблему (остановить ВСУ) не могут.

Если отвлечься от профессиональной терминологии, то скажем так: пока россияне имеют на этом направлении «очаговую оборону» (благодаря чему передовые мобильные группы и подразделения ВСУ находят в обороне противника щели и продвигаются на флангах и тылах противника), хотя пытаются ее наращивать и делать сплошной. В этом смысле упомянутые мною «5–6 батальонов» коренным образом не решат вопрос. Рано или поздно командованию противника таки придется задуматься о резервах большего масштаба.

Тем более, что российское командование в присущем ему стиле вводит в бой, как говорят военные, «с колес». Я еще во времена Балаклейского наступления ВСУ его подробно описывал, поэтому повторяться не буду. Те разбитые и сожженные российские колонны под Рыльском и Коренево, это — прямое следствие управления («вождения войск»), которое демонстрирует командование ГВ «Север».

Таким образом, становится очевидно, что перегруппировка определенного комплекта войск (сил) ГВ «Север» противника с Волчанского направления (части и подразделения 11-го и 44-го АК) проблемы так и не решили. Остановить ВСУ противнику пока не удается.

Вместе с тем основную массу своих резервов российский Генштаб не спешит задействовать в качестве сантехнической пакли на Курском операционном направлении. Ну, собственно, никто и не рассчитывал на то, что там служат неучи, в конце концов, модные полосатые штанишки и красивые эполеты они там носят не просто так.

Там кое-кто из них даже высказал на определенных совещаниях (которые пошли почти чередой) «дерзновенную мысль», а не скопировать нам ВСУ и подготовить, так сказать, свой «асимитречный ответ» в неожиданном для них месте?

Проблема заключается лишь в том, что этот ответ, так же как и сантехнические работы в Курской области, потребует очередной, причем серьезной партии сил и средств.

Вопрос: где их быстро и в достаточном объеме взять? Мобилизация уже не спасет (потому что требует расхода главного ресурса, которого у пуйла почти не осталось — времени).

Итак, в стратегическом смысле перед военно-политическим руководством РФ (это то, что мы называем коллективом психопатов-чекистов, захвативших Кремль), в контексте текущего хода войны, стоит сразу несколько, скажем так, «проблем»:

«протечки», которые грозят превратиться в настоящий потоп в Курской области, надо чем-то заклеивать;

Покровск с Торецком также «надо брать» (но они до первого еще даже не доползли). Отказ от этих «наступательных амбиций» ради сантехнических работ на Курщине будет означать то же, что для ВСУ означало их прошлогоднее «наступление»;

очевидно, ни ВСУ, ни Украина вообще «в этом году» — не сдадутся и не падут. А между тем внутри самой РФ появились достаточно весомые и достаточно неприятные «звоночки» в финансово-экономической сфере (может так случиться, что на следующий годовой цикл начнет чего-то чувствительно не хватать);

вероятно, в Кремле сейчас судорожно просчитывают последствия продолжения мобилизационного развертывания ВС РФ. Но эти последствия, даже сейчас, вообще не предсказуемы — от экономики (включая «дикий рост» ВПК), которая и так страдает от нехватки квалифицированных рабочих рук, в условиях полуизоляции, до социально-политической сферы или межнациональных отношений.

И все это надо решать не то что одновременно, а в очень короткий срок. Более того, на это нужна целая куча — денег, ресурсов и т.д. А главное — людей. Как выяснилось: если начать отгребать из всего «страшного» мобилизационного ресурса РФ всякого рода непригодных и забронированных, в строй Кремлю, конечно, найдется кого поставить, и немало. Но, как всегда, есть нюансы. И главный из них: а кто сказал, что Украина будет «тихонечко наблюдать» за попытками Кремля «порешать свои текущие и перспективные проблемы»?

Как по мне, главные подарки обычно готовят на Рождество.

Константин Машовец, Facebook

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