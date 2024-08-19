Пушистый байкер умиляет жителей Бреста и во всю покоряет соцсети 1 19.08.2024, 15:55

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Ролики с любопытным мотоциклистом собирают сотни тысяч просмотров.

Дорога, ветер, рев мотора и…песик – именно в такой компании на своем мотоцикле катается мужчина из Бреста, пишет (tochka.by.

Несколько лет назад в семье брестчанина появился милейший джек-рассел-терьер по кличке Джеки.

Мужчина решил завести TikTok-аккаунт, где выкладывал ролики от имени песика, который каждый раз рассказывает какую-нибудь историю из своей жизни. Но все изменилось, когда четвероногий решил стать байкером.

Разумеется, он попросил хозяина купить ему шлем (ведь на мотоцикле только так), а также стильные очки. После этого человек и собака начали рассекать по Бресту.

Такой пушистый байкер на улицах областного центра умилил местных жителей, которые во всю хотят познакомится с песиком.

Кроме того, собачка уже успела собрать внушительную фан-базу, которая иногда не дает ей прохода.

В любом случае, пушистый мотоциклист вызывает на дорогах только улыбку, а в TikTok обрел популярность, ведь видео с ним собирают сотни тысяч просмотров.

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