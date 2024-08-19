закрыть
19 августа 2024, понедельник, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пушистый байкер умиляет жителей Бреста и во всю покоряет соцсети

1
  • 19.08.2024, 15:55
  • 2,900
Пушистый байкер умиляет жителей Бреста и во всю покоряет соцсети

Ролики с любопытным мотоциклистом собирают сотни тысяч просмотров.

Дорога, ветер, рев мотора и…песик – именно в такой компании на своем мотоцикле катается мужчина из Бреста, пишет (tochka.by.

Несколько лет назад в семье брестчанина появился милейший джек-рассел-терьер по кличке Джеки.

Мужчина решил завести TikTok-аккаунт, где выкладывал ролики от имени песика, который каждый раз рассказывает какую-нибудь историю из своей жизни. Но все изменилось, когда четвероногий решил стать байкером.

Разумеется, он попросил хозяина купить ему шлем (ведь на мотоцикле только так), а также стильные очки. После этого человек и собака начали рассекать по Бресту.

@dogbikerbrest #dogbikerbrest #джекрассел #джекрасселтерьер #подписчик ♬ Fashion Energetic Sport Rock - Sergo Music Studio

Такой пушистый байкер на улицах областного центра умилил местных жителей, которые во всю хотят познакомится с песиком.

@dogbikerbrest #dogbikerbrest #джекрассел #джекрасселтерьер #подписчики ♬ Summer Day(1533196) - TimTaj

Кроме того, собачка уже успела собрать внушительную фан-базу, которая иногда не дает ей прохода.

@dogbikerbrest #подписчики #dogbikerbrest #dogbiker #джекрасселтерьер #джекрассел #поцелуй ♬ Summer's deep blue sky Motivation(1447780) - SKUNK

В любом случае, пушистый мотоциклист вызывает на дорогах только улыбку, а в TikTok обрел популярность, ведь видео с ним собирают сотни тысяч просмотров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов