Пушистый байкер умиляет жителей Бреста и во всю покоряет соцсети

Пушистый байкер умиляет жителей Бреста и во всю покоряет соцсети1
- 19.08.2024, 15:55
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Ролики с любопытным мотоциклистом собирают сотни тысяч просмотров.
Дорога, ветер, рев мотора и…песик – именно в такой компании на своем мотоцикле катается мужчина из Бреста, пишет (tochka.by.
Несколько лет назад в семье брестчанина появился милейший джек-рассел-терьер по кличке Джеки.
Мужчина решил завести TikTok-аккаунт, где выкладывал ролики от имени песика, который каждый раз рассказывает какую-нибудь историю из своей жизни. Но все изменилось, когда четвероногий решил стать байкером.
Разумеется, он попросил хозяина купить ему шлем (ведь на мотоцикле только так), а также стильные очки. После этого человек и собака начали рассекать по Бресту.
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Такой пушистый байкер на улицах областного центра умилил местных жителей, которые во всю хотят познакомится с песиком.
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Кроме того, собачка уже успела собрать внушительную фан-базу, которая иногда не дает ей прохода.
@dogbikerbrest #подписчики #dogbikerbrest #dogbiker #джекрасселтерьер #джекрассел #поцелуй ♬ Summer's deep blue sky Motivation(1447780) - SKUNK
В любом случае, пушистый мотоциклист вызывает на дорогах только улыбку, а в TikTok обрел популярность, ведь видео с ним собирают сотни тысяч просмотров.