Военный эксперт: Российские подразделения оказались в окружении на Курщине 3 19.08.2024, 16:05

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Ловушка закрылась.

Российская группировка в Глушковском районе Курщины могла оказаться в фактическом окружении Силами обороны после поражения всех трех мостов.

Об этом в эфире «Апострофа TV» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Дело в том , что после поражения трех мостов эта территория стала фактически окружением - не оперативным окружением и не огневым контролем. Почему? Потому что сама река Сейм является очень серьезным препятствием - она полноводная, имеет очень заболоченные берега. Эти мосты – это три единственных пути для переправки с одного берега на другой. Фактически, эта территория отрезана от Российской Федерации такой огромной рекой и мы можем спокойно брать полностью ее под контроль», – рассказал Жданов.

Также он объяснил, будет ли препятствием для Сил обороны Украины эти взорванные мосты.

«Россия начала строить дополнительные оборонные позиции в Курской области уже за рекой, чтобы замедлить наше дальнейшее наступление. Но это возможно только в том случае, если мы планируем форсирование этой реки и продвижение по ней. Судя по обстоятельствам, я думаю, что река Сейм будет водоразделом между позициями наших войск и российских, скорее всего, что и мы будем строить опорные пункты системы обороны», – добавил Жданов.

По его словам, в этом «котле» могло быть до 700 военных РФ, но точных данных об этом нет.

«Если подтвердится информация, что третий мост разрушен и российские подразделения оказались в окружении, то пока нам известно о 700 десантниках, которые вели активные боевые действия в районе Теткиного. Однако позавчера была информация, что они вышли с этих территорий, и если там и находятся какие-то представители армии РФ, то это могут быть отдельные блокпосты или опорные пункты, или же они кого-то забыли», - добавил эксперт.

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