Карбалевич: Официальный Минск получил очень жесткий сигнал 2 19.08.2024, 16:09

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Валерий Карбалевич

Москва выразила недовольство на более высоком уровне.

На протяжении трех суток после начала украинской операции в Курской области РФ белорусские официальные лица молчали. Даже пропагандистские ресурсы ничего не комментировали, а просто транслировали позицию России. Затем последовали и осуждение, и обвинения Украины в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси украинскими БпЛА. Создается впечатление, что официальный Минск получил какой-то очень жесткий сигнал, толчок, в результате которого белорусские власти решили как-то реагировать. Такое мнение в эфире телеканала (FREEДОМ ) высказал белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«На протяжении трех суток после начала украинской операции в Курской области белорусские власти молчали. И Лукашенко, и все другие официальные лица. Даже пропагандистские ресурсы ничего сами не комментировали, а транслировали позицию России, заявления Путина, Марии Захаровой и других. Только на четвертые сутки Лукашенко вдруг заявил, что якобы украинские беспилотники залетели на территорию Беларуси и были сбиты. Причем даже не уточнил, сколько этих дронов было, и вообще какие это были воздушные цели», — отметил Карбалевич.

Также политолог обратил внимание, что после этого вдруг Министерство обороны Беларуси заявило о выдвижении войск к границе с Украиной, а в МИД выразили протест временному поверенному Украине в Беларуси.

«Пропагандисты вдруг увидели, что Украина в Курской области действует «как-то не так, неправильно», и выступили с активным осуждением. Создается впечатление, что официальный Минск получил какой-то очень такой жесткий сигнал, толчок, в результате которого белорусские власти решили как-то реагировать. И реагируют вот таким образом», — сказал Карбалевич.

Эти действия белорусских властей — явно какая-то демонстрация, считает политолог. Прежде всего, Москве, что, дескать, смотрите, мы проявляем союзнические обязательства, выполняем их, и нас не за что упрекать.

«Какая-то странная реакция со стороны Лукашенко. Обычно, когда действительно некая угроза возникает, он сразу же проводит совещания с силовиками. Он проводит их раз в день фактически, даже без всяких поводов. А сейчас вроде бы на границе тревожно, а совещания нет. Затем он пообещал приехать на границу еще вчера, но так почему-то и не едет. То есть ведет себя несколько нестандартно, необычно. Поэтому можно предположить, что Москва выразила недовольство. Причем не какие-то «военные блогеры», что критикуют Лукашенко давно и называют его предателем, а на каком-то другом, более высоком уровне», — резюмировал Карбалевич.

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